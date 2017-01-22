Пассажирка заявила о наличии бомбы при досмотре в «Пулково»

Санкт-Петербург, 22 января. Сотрудники транспортной полиции Петербурга доставили в дежурную часть пассажирку, заявившую о наличии бомбы при досмотре в аэропорту «Пулково». Об этом в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным источника, примерно в 15.00 при прохождении предварительного просмотра женщина сообщила о наличии у нее бомбы. Моментально место ЧП оцепили, правоохранители провели проверочные мероприятия.

Известно, что петербургский аэропорт работал в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

К счастью, информация о взрывчатых веществах не подтвердилась. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.