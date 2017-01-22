Нетаньяху обсудит ситуацию в Сирии с Трампом

Тель-Авив, 22 января. Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести телефонный разговор с новым президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В ходе диалога политики обсудят палестино-израильский вопрос, обстановку в зоне военного конфликта в Сирийской Арабской Республики, а также угрозу со стороны Ирана.

Напомним, ранее стало известно о том, что следующие переговоры, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта, пройдут до конца 2017 года.

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