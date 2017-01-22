Спасатели завершили поиски туристов на месте схода лавины в Хибинах

Мурманск, 22 января. Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины в Мурманской области. Все пострадавшие в Хибинах найдены, жертвами стали два человека, уточнили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве также сообщили, что один пострадавший был госпитализирован в ГОБУЗ «Апатитско-Кировскую ЦГБ», его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. «К сожалению двое погибли. Поисковые работы завершены», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось ранее, под лавину в Хибинах попала группа из 11 туристов. Отдыхающие не зарегистрировались у спасателей. В результате схода снега под завалами оказались три человека.

Тело одного погибшего обнаружили на месте схода лавины, еще одного туриста смогли извлечь из снежного плена живым. В ходе поисков стало известно о двух погибших.

