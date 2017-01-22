Стала известна причина аварийной посадки вертолета на МКАД

Москва, 22 января. Вертолет Robinson совершил экстренную посадку на МКАД. Причиной нештатной ситуации стали плохие погодные условия.

К счастью, при аварийной посадке воздушного судна никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас в связи с данным происшествием на 98-м километре столичной кольцевой автодороги осуществляются работы по ликвидации последствий ЧП, на месте событий работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Подробности произошедшего уточняются. Движение на участке трассы временно перекрыто. В соцсетях водители пишут, что на МКАД сейчас длинная пробка.