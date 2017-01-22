Посольство РФ в Астане рассказало о тяжелых переговорах по Сирии

Астана, 22 января. Российская сторона оптимистично настроена в отношении межсирийских переговоров в Астане. Об этом журналистам рассказал советник-посланник посольства Российской Федерации в Казахстане Александр Мусиенко.

«Переговоры идут тяжело и вязко, но надо дать нашим переговорщикам время, чтобы они выполнили свою непростую миссию», — объяснил российский дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов указал на то, что переговоры в Астане окажут позитивное влияние на процесс урегулирования конфликта в Сирии.

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