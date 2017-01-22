Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2017 году

Москва, 22 января. Потенциал роста цены на нефть не исчерпан, но в 2017 году черное золото будет стоить примерно 50-60 долларов за баррель, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Потенциал роста цены не исчерпан, но тем не менее в целом для того, чтобы подходить к оценке ситуации, на мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от 50 до 60 долларов», — сказал министр в телеинтервью в эфире телеканала «Россия 24».

По словам руководителя ведомства, цена в течение года во многом будет зависеть от текущей балансировки спроса и предложения.