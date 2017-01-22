Федерер одержал победу над Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open

Мельбурн (Австралия), 22 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в пяти сетах одержал победу над японцем Кеем Нисикори.

Матч длился 3 часа 23 минуты и окончился с общим счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3 в пользу 35-летнего швейцарца. Роджер исполнил 24 эйса, совершил 6 двойных ошибок, выиграл 83 розыгрыша при 47 невынужденных ошибках.

В четвертьфинале Australian Open Федерер сыграет немецким спортсменом Мишей Зверевым, который ранее сенсационно выбил с турнира первую ракетку мира британца Энди Маррея.