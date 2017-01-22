Делегация Дамаска прибыла в Астану на переговоры по Сирии

Астана, 22 января. В столицу Казахстана прибыли представители делегации правительства Сирийской Арабской Республики, планирующие принять участие в переговорах, которые направлены на урегулирование сирийского конфликта. Об этом журналистам сообщил в воскресенье пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Напомним, ранее стало известно, что российскую делегацию возглавил руководитель департамента внешнеполитического ведомства России по Ближнему Востоку Сергей Вершинин. Межсирийские переговоры в Астане стартуют уже 23 января.

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