FAN-TV Лента новостей
Google пригрозил российским сайтам пометкой о небезопасности
Технологии

Google пригрозил российским сайтам пометкой о небезопасности

Сегодня 16:43
353

Google пригрозил российским сайтам пометкой о небезопасности

Москва, 22 января. Google потребовал от владельцев российских сайтов перевести страницы ресурсов на протокол HTTPS, в противном случае сайты в обновленном браузере Google Chrome обещают снабдить пометкой «небезопасные». 

Требования компания изложила в официальных письмах. В своих посланиях руководство Google сообщило, что с января этого года в версиях браузера Chrome 56 и более поздних страницы, на которых собираются данные кредитных карт и пароли, но на которых не используется протокол HTTPS, будут помечены как «небезопасные». А предупреждения «Этот сайт может нанести вред вашему компьютеру» могут сильно ударить по посещаемости ресурса.

Ранее требования о переходе на новый протокол Google озвучивал в сентябре 2016 года, однако российские разработчики предполагали, что новшества коснутся лишь тех ресурсов, на которых собираются данные о кредитных картах. Теперь требования изменить протокол коснулись и страниц, содержащих формы ввода логина и пароля. 


 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 17:55
79

Сирия сегодня: Шойгу инспектирует Ту, Пальмира изгоняет ИГ, «Леопардам» сносит башни

Сегодня 17:24
784

Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе

Сегодня 16:30
786

Новости Новороссии: ЛНР заметила тяжелую технику ВСУ, Порошенко не готов отказаться от Донбасса

Сегодня 16:13
370

Милонов: Украинская «мова» — это нежизнеспособный гомункул, помноженный на «свидомость»

Сегодня 16:05
655
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, как певица Пелагея и хоккеист Телегин назвали первенца

18:04

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

17:55

Постпред Сирии в ООН назвал основные вопросы встречи в Астане

17:53

Сирия: оппозиция согласилась вести переговоры с Дамаском в Астане

17:53

Задержан радикал, обстрелявший из гранатомета два здания в Стамбуле

17:50

Названы мировые лидеры продаж компании Volvo

17:42

Нетаньяху обсудит ситуацию в Сирии с Трампом

17:31

Ученые: Белые ночи приводят к ожирению

17:29

Сирия сегодня: Шойгу инспектирует Ту, Пальмира изгоняет ИГ, «Леопардам» сносит башни

17:24

Пассажирка заявила о наличии бомбы при досмотре в «Пулково»

17:19

Спасатели завершили поиски туристов на месте схода лавины в Хибинах

17:15

Посольство РФ в Астане рассказало о тяжелых переговорах по Сирии

17:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стало известно, как певица Пелагея и хоккеист Телегин назвали первенца
Читать
Закрыть