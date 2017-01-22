Google пригрозил российским сайтам пометкой о небезопасности

Москва, 22 января. Google потребовал от владельцев российских сайтов перевести страницы ресурсов на протокол HTTPS, в противном случае сайты в обновленном браузере Google Chrome обещают снабдить пометкой «небезопасные».

Требования компания изложила в официальных письмах. В своих посланиях руководство Google сообщило, что с января этого года в версиях браузера Chrome 56 и более поздних страницы, на которых собираются данные кредитных карт и пароли, но на которых не используется протокол HTTPS, будут помечены как «небезопасные». А предупреждения «Этот сайт может нанести вред вашему компьютеру» могут сильно ударить по посещаемости ресурса.

Ранее требования о переходе на новый протокол Google озвучивал в сентябре 2016 года, однако российские разработчики предполагали, что новшества коснутся лишь тех ресурсов, на которых собираются данные о кредитных картах. Теперь требования изменить протокол коснулись и страниц, содержащих формы ввода логина и пароля.



