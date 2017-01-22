Сирия сегодня: Шойгу инспектирует Ту, Пальмира изгоняет ИГ, «Леопардам» сносит башни

Сирия сегодня, 22 января. Сергей Шойгу проверил производство дальних бомбардировщиков, Пальмира готова освободиться от «Исламского государства», немецкие «Леопарды» горят под Эль-Бабом.

Сергей Шойгу напутствует дальние бомбардировщики

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе визита в Татарстан посетил Казанский авиационного завод имени Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

Как сообщили в пресс-службе правительства Татарстана, министр обороны ознакомился с тем, как выполняется гособоронзаказ на строительство самолетов Ту-214 различных модификаций для Минобороны РФ.

Также Шойгу проинспектировал ход модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые активно используются в Сирии при проведении операции Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Сергей Шойгу также ознакомился с подготовкой производственных мощностей для создания Ту-160М2, к строительству которого уже приступили. Министр обороны подчеркнул, что строительство Ту-160М2 находится под его особым контролем и потребовал еженедельно докладывать ему о ходе строительства.

Ранее Минобороны России сообщило, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетев с территории России, нанесли удар по объектам «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Удары наносились по лагерям ИГИЛ, складам вооружений и боеприпасов, а также по бронетехнике и живой силе террористов.

Пальмира готова сбросить иго ИГИЛ

Атака «Исламского государства» на Пальмиру — это последняя крупная операция боевиков перед их полным уничтожением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник. Террористы уже неспособны проводить масштабные операции в Сирии, и не за горами их полное уничтожение, подчеркнул собеседник агентства.

Главный вопрос — кому будет принадлежать честь полного уничтожения ИГИЛ — войскам Башара Асада при поддержке ВКС РФ, или в операции против террористов примут участие все заинтересованные в этом государства, отметил источник.

У немецких Leopard 2A4 в Сирии сносит башни

В Интернете появились фотографии, как знаменитые немецкие танки Leopard 2A4, состоящие на вооружении турецкой армии, которая ведет боевые действия в Сирии, превращаются в груды обломков от первого удара.

Судя по подписи под фотографиями в Twitter, столь печальная участь постигла Leopard 2A4 первого танкового батальона второй бронетанковой бригады армии Турции. Танки были подбиты террористами в бою с ИГИЛ у города Эль-Баб на севере Сирии, где турецкая армия ведет боевые действия. Всего под Эль-Бабом турецкие военные потеряли не меньше десяти танков.

Около месяца назад в Интернете появилось видео, как один из танков Leopard 2A4 был подбит близ Эль-Баба. А в сентябре прошлого года аналогичный казус произошел с турецким танком немецкого производства близ Алеппо.