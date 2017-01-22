Назван топ-10 самых популярных авто С-класса в мире

Москва, 22 января. В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей С-сегмента на мировом рынке.

По результатом исследований оказалось, что лидером в данном сегменте стал японский автомобиль Toyota Corolla. Отмечается, что в минувшем году японский концерн сумел реализовать 1 миллион 313 тысяч авто.

Стоит отметить, что случилось это вопреки тому, что в 2016 году немецкое авто Volkswagen демонстрировал почти аналогичные результаты. Второе место в списке досталось как раз указанному немецкому автомобилю. Volkswagen Golf в прошлом году разошелся тиражом свыше 1 млн авто. На третьем месте оказался южнокорейский Hyundai Elantra, которых удалось продать 780 тысяч штук.

Четвертое и пятое места соответственно достались американскому Ford Focus и японскому авто Honda Civic, которых продали 735,5 тысяч штук. В топ-10 также вошли Volkswagen Jetta, Mazda 3 и Chevrolet Cruze, Skoda Octavia, а также Toyota Prius.