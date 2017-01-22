FAN-TV Лента новостей
Назван топ-10 самых популярных авто С-класса в мире
Экономика

Назван топ-10 самых популярных авто С-класса в мире

Сегодня 16:37
608

Назван топ-10 самых популярных авто С-класса в мире

Москва, 22 января. В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей С-сегмента на мировом рынке.

По результатом исследований оказалось, что лидером в данном сегменте стал японский автомобиль Toyota Corolla. Отмечается, что в минувшем году японский концерн сумел реализовать 1 миллион 313 тысяч авто.

Стоит отметить, что случилось это вопреки тому, что в 2016 году немецкое авто Volkswagen демонстрировал почти аналогичные результаты. Второе место в списке досталось как раз указанному немецкому автомобилю. Volkswagen Golf в прошлом году разошелся тиражом свыше 1 млн авто. На третьем месте оказался южнокорейский Hyundai Elantra, которых удалось продать 780 тысяч штук. 

Четвертое и пятое места соответственно достались американскому Ford Focus и японскому авто Honda Civic, которых продали 735,5 тысяч штук. В топ-10 также вошли Volkswagen Jetta, Mazda 3 и Chevrolet Cruze, Skoda Octavia, а также Toyota Prius.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 17:55
60

Сирия сегодня: Шойгу инспектирует Ту, Пальмира изгоняет ИГ, «Леопардам» сносит башни

Сегодня 17:24
679

Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе

Сегодня 16:30
750

Новости Новороссии: ЛНР заметила тяжелую технику ВСУ, Порошенко не готов отказаться от Донбасса

Сегодня 16:13
354

Милонов: Украинская «мова» — это нежизнеспособный гомункул, помноженный на «свидомость»

Сегодня 16:05
631
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стало известно, как певица Пелагея и хоккеист Телегин назвали первенца

18:04

Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова

17:55

Постпред Сирии в ООН назвал основные вопросы встречи в Астане

17:53

Сирия: оппозиция согласилась вести переговоры с Дамаском в Астане

17:53

Задержан радикал, обстрелявший из гранатомета два здания в Стамбуле

17:50

Названы мировые лидеры продаж компании Volvo

17:42

Нетаньяху обсудит ситуацию в Сирии с Трампом

17:31

Ученые: Белые ночи приводят к ожирению

17:29

Сирия сегодня: Шойгу инспектирует Ту, Пальмира изгоняет ИГ, «Леопардам» сносит башни

17:24

Пассажирка заявила о наличии бомбы при досмотре в «Пулково»

17:19

Спасатели завершили поиски туристов на месте схода лавины в Хибинах

17:15

Посольство РФ в Астане рассказало о тяжелых переговорах по Сирии

17:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Моя встреча с Обамой в Донецке, как и почему она не состоялась. Колонка Руслана Мармазова
Читать
Закрыть