Британские СМИ подсчитали, за сколько дней Россия «захватит» Лондон

Лондон, 22 января. Сокращение военного бюджета лишит британскую армию возможности оставаться эффективной и могущественной, уверены эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR), пишет Daily Mail.

«Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день «компетентным врагом», таким, как Россия», — цитирует издание подготовленный специалистами доклад.

Уменьшение финансирования истощает возможности армии, пишет издание. В указанном докладе уточняется, что втягивание в конфликты возможно в случае агрессии по отношению к союзникам Лондона или «стратегически важным странам».