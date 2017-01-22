Трамп отреагировал на массовые протесты против его вступления в должность

Вашингтон, 22 января. Президент США Дональд Трамп отреагировал на многочисленные массовые акции протеста против него. В своем Twitter новый президент США удивился, почему участники протестов не выразили свое мнение на прошедших выборах.

«Почему эти люди не голосовали? Знаменитости только подливают масла в огонь», — заявил политик. При этом пользователи сети микроблогов тут же поспешили написать в комментариях к посту, что он набрал меньше голосов избирателей, чем Клинтон.

Сам Трамп убежден в безоговорочности своей победы. Более того, по его словам, она имела большое историческое значение для дипломатической системы США.

Напомним, инаугурация Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. В этот день в Нью-Йорке и других американских городах прошли женские марши против него. Местные СМИ сообщают, что акции стали многотысячными.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017



