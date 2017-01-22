Первая ракетка мира Кербер не смогла защитить титул на Australian Open

Мельбурн, 22 января. Первая ракетка мира Анжелик Кербер сенсационно проиграла американской теннисистке Коко Вандевеге в четвертом круге Australian Open.

Немка Анжелика Кербер в очередном круге Открытого чемпионата Австралии уступила спортсменке из США Коко Вандевеге с общим счетом 2:6, 3:6. Таким образом, Кербер не сумела защитить титул, завоеванный в минувшем году. Встреча длилась чуть больше часа.

В четвертьфинале турнира Большого шлема Вандевеге сыграет с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой.