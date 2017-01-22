Якутский предприниматель обстрелял автомобиль скорой помощи из ружья

Якутск, 22 января. Якутский предприниматель обстрелял из ружья машину скорой помощи. Об этом в воскресенье сообщили представители Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел в городе Алдан. Родственники бизнесмена рассказали о том, что мужчина начал вести себя неадекватно. Когда приехали врачи и сотрудники полиции, предприниматель открыл окно и выстрелил в автомобиль, в котором находился водитель.

Мужчина также не отреагировал на предупредительный выстрел со стороны полицейского, поэтому страж порядка вновь открыл огонь и ранил бизнесмена. Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно о том, что мужчина избил двух медиков в Пермском крае.

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