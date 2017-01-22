Мэй раскрыла детали грядущих переговоров с Трампом

Лондон, 22 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом намерена обсудить вопросы, связанные с НАТО и борьбой с терроризмом, передает агентство Reuters.

Ранее пресс-секретарь новой администрации США Шон Спайсер заявил, что Мэй посетит Вашингтон на грядущей неделе, назвав сразу две даты - 26 и 27 января. Впрочем, сама Мэй однозначно заявила о 27 января.

«У нас будет возможность поговорить о будущих торговых отношениях, а также о вызовах, с которыми мы сталкиваемся. (Мы обсудим) борьбу с терроризмом, кризис в Сирии», — заявила Мэй в эфире шоу Эндрю Марра. "Есть вопросы, над которыми мы будем работать вместе в будущем,

По словам британского премьера, у нее с Трампом «общий взгляд на угрозы». Также на встрече будет поднят вопрос об укреплении особых отношений между Великобританией и США.