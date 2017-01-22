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Американский военный грузовик попал в ДТП в Польше и рассыпал танковые снаряды
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Американский военный грузовик попал в ДТП в Польше и рассыпал танковые снаряды

Сегодня 16:13
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Американский военный грузовик попал в ДТП в Польше и рассыпал танковые снаряды

Варшава, 22 января. Грузовик армии США попал в дорожно-транспортное происшествие в Любуском воеводстве, расположенном на западе Польши, в результате чего из фуры высыпались танковые снаряды. Об этом сегодня сообщает TVN24.

Как сообщили в польской полиции, по предварительным результатам проверки, транспортное средство занесло, водитель фуры не сориентировался на дороге и потерял контроль над авто. Сообщается, что из грузовика высыпались танковые снаряды.

По сообщениям местных СМИ, вокруг места аварии организовали двухсотметровую зону безопасности. По данным полиции, угрозы взрыва снарядов нет.

Один человек был ранен в результате инцидента, его госпитализировали в медицинское учреждение.

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