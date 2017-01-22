Новости Новороссии: ЛНР заметила тяжелую технику ВСУ, Порошенко не готов отказаться от Донбасса

Новороссия, 22 января. Разведка ЛНР в очередной раз сообщила, что украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения тяжелую технику. Порошенко заявил, что предложения отказаться от Донбасса не оправданы.

Киевское командование продолжает подготовку к наступлению в Донбассе

Украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения, стягивая запрещенное вооружение к линии соприкосновения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Оборонное ведомство республики отметило, что несмотря на стремление властей ЛНР к мирному урегулированию конфликта и полное соблюдение с их стороны режима прекращения огня, киевское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, перебрасывая к линии соприкосновения запрещенную минскими договоренностями тяжелую технику.

Согласно разведданным, украинское командование проводит комплекс мероприятий по укреплению позиций ВСУ в районе Станицы Луганской, вопреки достигнутым ранее договоренностям по отводу подразделений. В частности, в район населенного пункта доставляются железобетонные плиты для укрепления инженерных заграждений.

Кроме того, в окрестностях населенного пункта Макарово в окрестностях Станицы Луганской было замечено передвижение колонны военной техники ВСУ, а именно трех самоходных артиллерийских установок «Акация» калибра 152 мм и шести единиц автомобильной техники «Урал».

В районе населенного пункта Ольховое разведка ЛНР обнаружила скопление вооружения и военной техники ВСУ, в том числе четыре бронетранспортера-амфибии и столько же БМП.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что луганское ополчение продолжает соблюдать все пункты минских соглашений и не отвечает на провокации, имеющие целью развязать боевые действия в районе линии соприкосновения.

Порошенко не готов отказаться от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подверг жестокой критике все чаще звучащее в политических кругах в Киеве предложение отказаться от Донбасса и обращаться с его жителями как с иностранными подданными.

В своем выступлении на торжествах по случаю Дня соборности Украины Порошенко заявил, что предложения ряда украинских политиков об отказе от Донбасса ради мира и решения внутренних проблем не оправданы, поскольку такая стратегия гарантированно не приведет к достижению мира на Украине.

Глава государства обещал сделать все возможное, чтобы не допустить дестабилизацию обстановки в стране, особо подчеркнув, что конституционные изменения и другие политические вопросы не будут обсуждаться киевскими властями, пока в Донбассе, «не будут решены проблемы безопасности».

Порошенко воздержался от подробного комментария о том, какими методами украинское правительство собирается решать «проблемы безопасности» в Донбассе, однако известно, что власти ДНР и ЛНР в последние недели неоднократно заявляли, что командование ВСУ перебрасывает в нарушение минских соглашений тяжелую технику к линии соприкосновения.

ВСУ продолжают обстреливать мирные районы ЛНР

Киевские войска сегодня утром обстреляли из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и крупнокалиберного пулемета село Долгое Луганской народной республики, два жилых дома получили повреждения. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Огонь велся из окрестностей населенного пункта Лопаскино, по домам мирных жителей было выпущено 10 снарядов.

Несмотря на то, что обстрел начался внезапно, жители села успели укрыться, что позволило избежать жертв.