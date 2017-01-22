ЛНР: ВСУ повредили два жилых дома в селе Долгое

Луганск, 22 января. Украинские силовики обстреляли из противотанкового гранатомета и пулемета населенный пункт Долгое. Об этом журналистам в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики.

В результате инцидента были повреждены два дома. Согласно предварительным данным, ВСУ вели обстрелы со стороны Лопаскино.

«Жертв нет. Обстрел начался внезапно, но местные жители успели укрыться», — отметили в ЛНР.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на линии разграничения сторон (в зоне военного конфликта в Донбассе).

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