Украину предупредили об отключении Интернета на территории всей страны

Киев, 22 января. В феврале на территории всей Украины несколько дней будет отключен Интернет. Эту акцию задумали провайдеры в качестве протеста против монополизации рынка.

Украинцы не смогут быть онлайн 3, 11, 12 и 20 февраля. Акция нацелена на то, чтобы власти обратили внимание на проблему распространения сетей 3G и 4G. Провайдеры отмечают, что для стабильного соединения нового типа необходим монтаж специально оборудованной точки через каждые 100-200 метров. Для этой цели подходят опоры, которые находятся на балансе у энергетических компаний. Контрагенты специально используют доминирующее положение для подъема цен на аренду опор, вот поэтому и негодуют провайдеры. Подчеркивается, что акция согласована с властями.