Медведев хочет упростить систему проверок предпринимателей

Москва, 22 января. Экономике Российской федерации необходимо быть стабильной к изменениям, однако при этом прогнозируемой, если говорить о правилах бизнес-игры. Об этом сегодня во время съезда «Единой России» заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, те меры, которые были предприняты российским правительством, способствовали уменьшению инфляции в минувшем году до максимальной отметки — рекордных 5,4%. Кроме того, в кабинете министров приняли меры для гарантирования устойчивости региональных и местных бюджетов.

Любое надзорное ведомство, по словам главы правительства РФ, не должно отдельно проверять бизнесменов, поскольку проверки должны осуществляться один раз в три года.