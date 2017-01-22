Москву предупредили о резком похолодании до минус 25

Москва, 22 января. Москву ждет новая неделя сильных морозов. По данным синоптиков, уже на следующей неделя температура в столичном регионе упадет до минус 25 градусов. Такое значительное похолодание произойдет в ночь на 26 января, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, крещенские морозы в этом году запоздали в этом году на неделю. «наиболее холодная погода в течение ближайшей недели придется на четверг, 26 число. В ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже, по области при прояснениях до -25», — рассказал он в комментариях агентству «Интерфакс».

Однако долгим это похолодание не будет. Уже в пятницу столбики термометром поползут вверх. Днем 27 января в Москве ожидается до -7 градусов.