Ученые выявили смертельную опасность от мороженого

Нью-Йорк, 22 января. Американские специалисты выяснили, что мороженое может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметили научные сотрудники из США, именно пищевые добавки способны стать причиной возникновения данных заболеваний. Эксперты подчеркивают, что именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Для того чтобы как-то минимизировать риск, ученые выступили с предложением добавлять в мороженое полифенол — это антиоксидант, который может уберечь сердце от инсульта.

Оказалось, что данное вещество есть в больших количествах в орехах, сухофруктах, а также в какао. Также американские специалисты предложили выпускать полифенол отдельно в виде лекарственных средств (таблетированных), чтобы люди могли употреблять его без примесей в чистом виде.