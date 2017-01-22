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Новый президент Болгарии официально вступил в должность
Политика

Новый президент Болгарии официально вступил в должность

Сегодня 15:50
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Новый президент Болгарии официально вступил в должность

София, 22 января. В столице Болгарии прошла церемония инаугурации пятого главы государства Румена Радева.

«Самое важное для всех нас — осознать свои силы, поверить в себя и двигаться вперед», — подчеркнул в своем выступлении политик, который также почтил память погибших за свободу Болгарии.

Как сообщало агентство НСН, новый президент Болгарии Румен Радев не считает Москву врагом Софии. Кроме того, политик жестко раскритиковал антироссийские санкции, которые нанесли огромный вред болгарским предпринимателям.

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Алексей Громов
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