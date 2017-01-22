Милонов: Украинская «мова» — это нежизнеспособный гомункул, помноженный на «свидомость»

Верховная рада Украины готовится рассмотреть законопроект, фактически объявляющий вне закона все языки, кроме украинского. «Проект Закону про державну мову», опубликованный на сайте украинского парламента, предусматривает штрафы и даже уголовное наказание за попытки «внедрения официального многоязычия».

Если проект станет законом, то украинский язык станет обязательным для использования во всех органах государственной власти и местного самоуправления, а также в сфере искусства и образования, в СМИ, в кино и на телевидении. Языки «нацменьшинств», к которым будет причислен и русский, можно будет использовать только в школах и детских садах. За нарушение положения этого виновников предлагается судить как за попытку свержения государственного строя.

Законодательную инициативу украинских парламентариев раскритиковал член комитета по международным делам Государственной думы России Виталий Милонов.

«Представьте, страна вдруг решает разговаривать на каком-нибудь эсперанто, — прокомментировал Милонов Федеральному агентству новостей идею украинских депутатов запретить русский язык. — «Державна мова» является достаточно искусственным диалектом русского языка, помноженным на «свидомость» и так далее. Ну, конечно, понятно, что нужно каким-то образом эту непонятную языковую конструкцию пропагандировать, потому что она нежизнеспособна, как некий гомункул. И, естественно, нужно силой прививать этот искусственный язык людям».

По словам Виталия Милонова, огромное количество граждан Украины, вне зависимости от политических пристрастий, говорят преимущественно по-русски, поэтому русский язык никак не может считаться языком «нацменьшинства».

«Знаете, я бываю в Донбассе, так вот — даже бойцы АТО разговаривают на русском языке, потому что если они будут говорить по-украински, их не будут понимать. В украинском многих слов просто нету, это искусственный язык, изобретенный непонятно кем. Так что да, к сожалению, это правда, что «державна мова» нуждается в такой поддержке. Это, знаете, как человек без какой-либо конечности, которому нужен костыль. Так и «мова» нуждается в такой поддержке-костыле. Конечно, это трагическая ситуация, но в данном случае это еще и просто искусственно созданное неудобство для жителей собственной страны», — отметил Виталий Милонов.