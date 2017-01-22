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Мэй уклончиво прокомментировала неудачные испытания ракеты, улетевшей в США
Весь мир

Мэй уклончиво прокомментировала неудачные испытания ракеты, улетевшей в США

Сегодня 15:48
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Мэй уклончиво прокомментировала неудачные испытания ракеты, улетевшей в США

Лондон, 22 января. Британский премьер Тереза Мэй отказалась прямо отвечать на вопрос, было ли ей известно о провальном запуске баллистической ракеты Trident, о котором 21 января написала газета The Sunday Times.

Большой резонанс вызвала публикация, в которой говорится, что в июне 2016 года с британской подлодки Vengeance у берегов Флориды была запущена баллистическая ракета Trident II D5. Ракета не несла ядерного оружия, но неудачный пуск мог навредить репутации Великобритании, ведь ракета сбилась с курса и полетела в сторону США, упав недалеко от Флориды.

Премьера в ходе передачи на канале «Би-би-си» напрямую несколько раз спросили, знала ли Мэй о неудачном пуске, выступала на дебатах в парламенте по поводу ядерной программы Великобритании.

«Тестовые запуски проводятся постоянно, регулярно проводятся испытания наших ядерных средств сдерживания. На тех дебатах мы говорили о том, что будет происходить в будущем», — сказала Мэй.

Примечательно, что спустя несколько недель после ошибки с ракетой и через несколько дней после вступления Мэй в должность премьер-министра, парламент проголосовал за продление программы Trident, в том числе за ее дорогостоящую модернизацию.

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Таисия Григорьева
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