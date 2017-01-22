Шойгу проверил, как в Казани собирают новое поколение бомбардировщиков Ту-160 М2

Казань, 22 января. В прошедшую пятницу глава военного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где проверил выполнение Гособоронзаказа по строительству разных модификаций лайнеров Ту-214 для Вооруженных Сил России.

По данным Минобороны России, в ходе визита главе оборонного ведомства сообщили, что завод готов к серийному производству стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой модификации.

В настоящее время полным ходом идет строительство первого Ту-160М2, завозятся нужные детали для работы по сборке стратегического бомбардировщика, который в ВВС России получил название «Белый лебедь».

На фабрике Шойгу показали работу современного оборудования, с помощью которого можно точно обработать и сварить титановый фюзеляж воздушного судна. Министр распорядился обновить не только станки, но и абсолютно все производственные фонды завода и привести их в «полную боевую готовность».