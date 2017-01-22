Талибы просят Трампа вывести американские войска из Афганистана

Кабул, 22 января. Боевики «Талибана» обратились к новому президенту США Дональду Трампу с просьбой изменить политику США в стране. Обращение экстремистов к политику распространили местные СМИ после его инаугурации в Вашингтоне.

С призывом вывести из Афаганистана американские войска к Трампу обращается пресс-секретарь движения Забиулло Муджахид. «Мы просим Трампа и его кабинет не следовать извилистой и кривой дорогой предыдущих правителей США, чтобы спасти Америку и избавить Афганистан от оккупации», — заявил он.

По его словам, если Трамп продолжит курс Обамы и Буша, «он навредит себе, сделает затяжной войну в Афганистане и еще более запутает решение проблемы».

