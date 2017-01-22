Биатлонист Бе поделился впечатлениями после победы в масс-старте на этапе КМ

Антхольц (Италия), 22 января. Норвежский биатлонист Йоханнес Бе остался доволен победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии.

Напомним, ранее норвежский спортсмен победил в масс-старте с заделом 21,7 секунды. Кроме того, 23-летний Бе преодолел все четыре огневых рубежа без единой ошибки.

По словам норвежца, это была идеальная гонка, а все плохое осталось в прошлом. Он добавил, что очень рад, что снова смог победить.

«Планировал отстрелять как можно точнее. А после заключительного выстрела бросился в борьбу с Фийоном-Майе. Думаю, мой брат Тарьей смотрел за гонкой из дома по телевизору и мысленно подгонял меня», — признался спортсмен.

Напомним, российский биатлонист Антон Шипулин завоевал бронзу в масс-старте в Италии.