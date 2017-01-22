Генконсульство РФ открылось в египетской Хургаде

Каир, 22 января. Торжественная церемония официального открытия российского генерального консульства в египетском городе Хургада, который является одним из популярнейших курортов в мире и был чрезвычайно популярен у россиян до приостановки туристического сообщения с Египтом. Новую российскую дипмиссию в Египте открыл посол РФ Сергей Кирпиченко.

«Открытие генконсульства свидетельствует об уровне отношений между двумя странами, и, несомненно, будет активным образом способствовать их развитию», — заявил он в ходе церемонии открытия, в которой участвовал вместе с губернатором египетской провинции Красное море, представителями министерства туризма Египта и местных деловых кругов.

Несмотря на то, что возобновление туристического сообщения с Египтом на данный момент не планируется, в новое генконсульство уже поступило немало обращений от россиян, проживающих в Хургаде. Как отметил посол РФ, колония россиян в Хургаде насчитывает до 20 тысяч человек.

Пока что новое консульство работает в тестовом режиме.