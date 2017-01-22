Корабль Балтийского флота «Королев» прибыл из Сирии в Севастополь

Севастополь, 22 января. Десантный корабль Балтийского флота «Королев» зашел в порт Севастополя.

Корабль прибыл в Крым в рамках проведения операции по сокращению военного контингента Российской Федерации в Сирии. В порту пройдет разгрузка и ремонт судна.

«Все корабли, возвращающиеся от берегов Сирии, будут надлежащим образом осмотрены и по мере необходимости отремонтированы», — пояснил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что за авианесущей группой Северного флота, которая возвращается из Средиземного моря, следят корабли Североатлантического альянса (НАТО).

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