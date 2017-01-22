Ученые: Загадочный НЛО прилетит на Землю летом 2017 года

Вашингтон, 22 января. Американские астрофизики убеждены, что летом 2017 года к Земле прилетит таинственный НЛО. Загадочный объект, по мнению исследователей, должен появиться над Южным полушарием.

НЛО, который астрофизики окрестили «1991 VG», скоро вновь приблизится к Земле. Уфологи в ходе наблюдений заметили, что объект движется по определенной траектории, что позволяет сделать вывод о том, что это пилотируемый объект. Однако официального подтверждения эта информация пока что не получила.

Уфологи уверяют, что изучаемый ими НЛО прилетал к Земле в 1975 году, но тогда его случайно приняли за советский секретный летательный аппарат. Скептики же утверждают, что никакого НЛО и нет, это просто космический мусор.