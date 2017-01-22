Враги нас боятся: Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа

Вашингтон, 22 января. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили объяснил, как оказался в кустах на на инаугурации Дональда Трампа. При этом он обрушился с критикой на украинские СМИ, опубликовавшие снимки его визита в Штаты.

По его словам, он предлагал украинским телеканалам осветить его поездку в Вашингтон, но все ответили отказом. А теперь ряд изданий «дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями», возмутился Саакашвили. При этом он подчеркнул, что на фото он «уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы».

Неуклюжее объяснение фото «из кустов» политик опубликовал в своем Facebook. Там же он сообщил о своих контактах с командой нового президента США, а фото распространяют враги.

«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии — и потом приплетают всякую чушь», — посетовал одиозный экс-президент Грузии. Кроме того, он посоветовал этим самым врагам тратить свои ресурсы «на усиление международных позиций страны, а не заниматься погоней за ним по «аэропортам и туалетам».