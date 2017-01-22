Число жертв авиакатастрофы Boeing под Бишкеком выросло до 39 человек

Бишкек, 22 января. В научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, расположенном в Бишкеке, скончался пострадавший в результате авиакатастрофы самолета Boeing-747.

Таким образом, число жертв крушения воздушного судна турецких авиалиний достигло 39 человек.

По информации местных СМИ, пострадавшего поместили в реанимацию с сильными ожогами 3-4 степени. Невзирая на усилия медиков, мужчина скончался в воскресенье, 22 января. Также отмечается, что у мужчины в результате крушения самолета погибла вся семья, в том числе беременная супруга и двое деток.

Напомним, грузовой лайнер компании Turkish Airlines рухнул при посадке в аэропорту «Манас» вблизи Бишкека 16 января. При попытке зайти на посадку самолет упал на жилые дома.