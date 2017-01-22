FAN-TV Лента новостей
Донецк сообщил о резком увеличении обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Новороссия

Донецк сообщил о резком увеличении обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Сегодня 15:08
143

Донецк сообщил о резком увеличении обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Донецк, 22 января. По данным командования военными силами ДНР, за минувшие сутки количество обстрелов территории народной республики увеличилось втрое по сравнению с предыдущим днем. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в Донецке такое поведение украинских силовиков связывают с приездом в Донбасс замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга — ВСУ надеются вызвать силы Донецка на ответный огонь.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», — заявил Басурин в ходе брифинга.

По его словам, по территории народной республики было выпущено 60 артиллерийских снарядов, 306 минометных мин и произведено 860 выстрелов из различных типов гранатометов. Кроме того, украинские войска активно применяли вооружение БМП и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов минувшей ночью попаданием 122 мм снаряда украинской артиллерии был поврежден жилой дом в Ясиноватой. К счастью, снаряд, пробивший дом, не взорвался и пострадавших среди мирных жителей не было.

комментарии
Валентин Меликов
#эдуард басурин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе

Сегодня 16:30
23

Новости Новороссии: ЛНР заметила тяжелую технику ВСУ, Порошенко не готов отказаться от Донбасса

Сегодня 16:13
120

Милонов: Украинская «мова» — это нежизнеспособный гомункул, помноженный на «свидомость»

Сегодня 16:05
286

Милонов: Против Трампа протестуют оборзевшие певички, извращенцы и прочий скам

Сегодня 14:35
850

Новости Новороссии: ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, Донецк почтил память погибших жителей Донбасса

Сегодня 13:47
220
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе

16:30

Мэй раскрыла детали грядущих переговоров с Трампом

16:25

Первая ракетка мира Кербер не смогла защитить титул на Australian Open

16:21

Новости Новороссии: ЛНР заметила тяжелую технику ВСУ, Порошенко не готов отказаться от Донбасса

16:13

Американский военный грузовик попал в ДТП в Польше и рассыпал танковые снаряды

16:13

ЛНР: ВСУ повредили два жилых дома в селе Долгое

16:11

Милонов: Украинская «мова» — это нежизнеспособный гомункул, помноженный на «свидомость»

16:05

Украину предупредили об отключении Интернета на территории всей страны

16:04

Москву предупредили о резком похолодании до минус 25

15:53

Медведев хочет упростить систему проверок предпринимателей

15:53

Новый президент Болгарии официально вступил в должность

15:50

Мэй уклончиво прокомментировала неудачные испытания ракеты, улетевшей в США

15:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе
Читать
Закрыть