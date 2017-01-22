Донецк сообщил о резком увеличении обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Донецк, 22 января. По данным командования военными силами ДНР, за минувшие сутки количество обстрелов территории народной республики увеличилось втрое по сравнению с предыдущим днем. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в Донецке такое поведение украинских силовиков связывают с приездом в Донбасс замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга — ВСУ надеются вызвать силы Донецка на ответный огонь.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», — заявил Басурин в ходе брифинга.

По его словам, по территории народной республики было выпущено 60 артиллерийских снарядов, 306 минометных мин и произведено 860 выстрелов из различных типов гранатометов. Кроме того, украинские войска активно применяли вооружение БМП и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов минувшей ночью попаданием 122 мм снаряда украинской артиллерии был поврежден жилой дом в Ясиноватой. К счастью, снаряд, пробивший дом, не взорвался и пострадавших среди мирных жителей не было.