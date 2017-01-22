Сирия новости 22 января 16.30: потери «Нусры» в Алеппо растут, ВКС РФ уничтожили 65 террористов ИГ в Хомсе

Сирия, 22 января. Потери группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в результате удара коалиции в Алеппо возросли до 76 человек, ВКС РФ и ВВС Сирии ликвидировали в провинции Хомс за сутки 65 террористов ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

12 военнослужащих сирийской армии, в том числе офицер в генеральском чине, погибли в результате столкновений с террористами ИГ* и боевиками вооруженных формирований за последние сутки. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Дамаск

В районе населенных пунктов Аль-Касимия, Хазрама и Аль-Мухаммадия в Восточной Гуте Дамаска продолжаются столкновения между силами Сирийской арабской армии и боевиками. Артиллерия правительственных войск наносит удары по позициям исламистов. Об этом сообщают источники в оппозиции.

Также поступают сообщения о взрыве, прогремевшем в районе полей Саасаа к западу от сирийской столицы. Данных о пострадавших пока не поступало.

В долине Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск сирийская армия ведет наступление на позиции исламистов, пытаясь вернуть себе контроль над населенным пунктом Айн аль-Фиджа.

Провинция Алеппо

Потери группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусра»)*** в результате удара ВВС международной коалиции 19 января по тренировочной базе исламистов в районе населенного пункта Аш-Шейх Сулейман в западной части провинции Алеппо, достигли 76 боевиков, в то время как десятки числятся пропавшими без вести.

По данным активистов, лишь 49 из ликвидированных исламистов были сирийцами. Кроме того, среди уничтоженных боевиков было восемь полевых командиров выходцев из других стран.

Стоит отметить, что данные цифры не являются окончательными, так как далеко не все тела боевиков были извлечены из-под развалин зданий на территории лагеря, в то время как другие исламисты находятся в критическом состоянии.

В районе горы Шабис к востоку от Ханассера в южной части провинции Алеппо идут ожесточенные бои между правительственными войсками и ИГ.

Одновременно с этим, артиллерия турецких войск и отрядов вооруженной оппозиции, участвующих в операции «Щит Евфрата», обстреляла позиции террористов группировки в окрестностях города Аль-Баб на востоке провинции.

Провинция Хомс

ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить массированные удары по позициям ИГ в восточной части провинции Хомс. За последние сутки было уничтожено как минимум 65 террористов, в том числе 8 командиров, и еще 40 – ранено. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Точным ударом ВКС РФ был уничтожен штаб ИГ в районе высот Талиха.

ВВС Сирии тем временем нанесли удары по скоплениям боевиков в районе населенных пунктов Ас-Сухна и Хувейсис, в окрестностях Пальмиры, а также в районе нефтяного месторождения Аш-Шаир и военного-аэродрома Ат-Тифор (Т4), где продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и террористами.

Кроме того, под ударами ВВС Сирии также оказались укрепленные позиции и военные конвои ИГ в окрестностях населенных пунктов Аль-Маштал и Джабаб Хамад и в районе руин дворца Каср аль-Хейр аль-Гарби. Несколько автомобилей террористов были уничтожены.

Всего ВКС РФ и ВВС Сирии совершили как минимум 57 боевых вылетов за прошедшие сутки, чтобы также нанести удары по штабам ИГ в окрестностях населенных пунктов Укейрибат, Манух, Арак и других районов восточной части провинции Хомс.

Одновременно с этим тяжелая артиллерия сирийской армии обстреляла позиции террористов в районе населенного пункта Аль-Хула.

На севере провинции в районе селения Ходж Хаджу два боевика-исламиста подорвались на мине, пытаясь совершить нападение на укрепленный пункт правительственных войск. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ, наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы в районе Панорамы, где правительственные войска смогли отразить очередную атаку боевиков.

ВВС Сирии и ВКС России продолжают наносить удары по позициям террористов в районе города. Сирийские активисты сообщают об убитых и раненых с обеих сторон.

Всего за последние дни в ходе боевых действий в Дейр эз-Зоре и его пригородах было уничтожено около 500 террористов, сообщает информационное агентство Al-Ackhbar News со ссылкой на местный источник.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской артиллерии обстреляла позиции вооруженных формирований к юго-востоку от города Даръа.

Одновременно с этим правительственные войска открыли огонь по скоплению боевиков в районе населенного пункта Аль-Ядуда на северо-западе провинции.

Поступают также сообщения, что четыре боевика-исламиста погибли в результате взрыва в районе населенного пункта Кафр Насидж. Подробности инцидента до сих пор не ясны.

Провинция Ракка

ВВС международной коалиции нанесла удары по позициям террористов ИГ в районе евфратской плотины в окрестностях города Ат-Табака на западе провинции Ракка.

Ирак

В освобожденных от ИГ районах в восточной части Мосула сегодня возобновили работу 70 школ. Об этом заявило Министерство образования Ирака.

Необходимо отметить, что до отступления террористов здания школ использовались как тюрьмы, склады оружия и боеприпасов и тренировочные центры боевиков.

В центре Багдада прогремел взрыв, один местный житель был убит, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в органах безопасности.