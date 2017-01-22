Деньги есть: Медведев нашел ресурсы для экономического роста России

Москва, 22 января. Российским бюджетом предусмотрено создание прочной базы для экономического роста. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Есть деньги не только на выполнение наших социальных обязательств, но и на создание базы для устойчивого экономического роста», — подчеркнул председатель правительства РФ.

Как ранее сообщала Газета.Ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил сократить число проверок бизнеса в стране.

Читайте по теме: Медведев утвердил план поддержки экономики с акцентом на социальной сфере