Стало известно, кто возглавил российскую делегацию на переговорах в Астане

Астана, 22 января. На начинающихся завтра в Астане межсирийских переговорах, которые могут положить конец кровавому конфликту, делегацию России возглавил руководитель департамента МИД РФ по Ближнему Востоку Сергей Вершинин. Такие сведения распространили источники, близкие к переговорам.

Кроме Вершинина, одним из ключевых участников межсирийских переговоров в Астане станет заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, который возглавит группу российских военных экспертов.

«Генерал Гаджимагомедов принимал участие во многих консультациях и переговорах по Сирии, в том числе, по выработке режима прекращения огня», — заявил «Интерфаксу» источник в Москве.

Источник отметил также, что в столицу Казахстана уже прибыла делегация сирийской «умеренной оппозиции», от группировок, согласившихся принимать участие в переговорах и принятых их организаторами.