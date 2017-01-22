Пальмира станет последним «успехом» ИГ перед полным уничтожением боевиков

Пальмира, 22 января. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) больше не будут способны на масштабные атаки в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня сообщил военно-дипломатический источник.

По словам источника, теперешние атаки боевиков ИГИЛ на сирийские Пальмиру, Дейр эз-Зор и Эль-Баб в ближайшее время останутся в памяти как реально последние наступательные операции террористов в Сирии перед их ликвидацией.

Ключевой вопрос на сегодняшний вопрос заключается только в одном — уничтожат ИГИЛ войска Башара Асада при поддержке ВКС России, или же стереть с лица земли террористов помогут все заинтересованные в этом государства, цитирует «Интерфакс» свой источник.

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