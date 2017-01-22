Луганск сообщил о новых попытках ВСУ спровоцировать бойцов ЛНР

Луганск, 22 января. Несмотря на стремление представителей ЛНР к мирному урегулированию конфликта в Донбасс, украинские военные продолжают наращивать боевой потенциал, нарушая минские соглашения. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

Так, по данным оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики проводят перегруппировку тяжелой техники возле линии разграничения в районе Станицы Луганской. Кроме того, командование ВСУ отдало приказ укрепить позиции в этой местности. С этой целью будут возведены инженерные сооружения, материалы для оборудования которых уже подвозят на автомобильной технике.

Кроме того, в направлении населенного пункта Валуйское разведка ЛНР засекла передвижение трех единиц 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» на тралах и шести единиц автомобильной техники «Урал». А возле населенного пункта Ольховое выявлено десять единиц украинской военной техники. как отмечают в оборонном ведомстве, ЛНР не отвечает на попытки ВСУ развязать боевые действия.