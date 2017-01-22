В Германии заявили о возможном недопуске России на ближайшие Олимпиады

Берлин, 22 января. Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн заявил о возможном отстранении России от Игр в Пхёнчхане и Токио.

По его словам, в случае, если будет доказано существование государственной системы поддержки допинга в РФ, российская сборная не попадет на две ближайшие Олимпиады в Южной Корее и Японии, пишет газета Handelsblatt.

Спортивный чиновник особо подчеркнул, что наказание за допинг необходимо значительно ужесточить. «Если факты о допинге в России будут доказаны, если ОКР нарушил устав МОК, возможно отстранение России от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане и Токио», — заявил Херманн.

