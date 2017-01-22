Путин считает доверие россиян основным капиталом «Единой России»

Москва, 22 января. Доверие со стороны россиян является основным капиталом политической партии «Единая Россия». Так считает глава государства Владимир Путин.

«Надо и дальше в полной мере использовать колоссальный потенциал партии, в том числе ее готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни», — указано в официальном обращении Путина, которое было зачитано на съезде «Единой России».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин рассказал о том, что доверие жителей страны к партии «Единая Россия» выросло.

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