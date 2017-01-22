Порошенко намерен не допустить досрочных выборов в Раду

Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит досрочных парламентских выборов, а также дестабилизации в стране.

Верховная рада текущего созыва получила полномочия в октябре 2014 года, срок этих полномочий истекает в 2019 году. Согласно соцопросам, украинцы поддерживают Раду. При этом оппозиционные парламентские фракции требуют проведения досрочных выборов.

«Как президент, всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть и буквально выстрадал наш украинский народ», — заявил Порошенко в официальном обращении по случаю Дня соборности Украины.

При этом Порошенко намекнул, что подозревает, что некоторые украинские политики говорят о досрочных выборах под влиянием Москвы.