Видео «дерущихся полицейских» в читинском кафе попало в руки следователей

Чита, 22 января. В Чите проводят проверку после опубликованного в Сети видеоролика с «дерущимися полицейскими». Об этом сегодня сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следственные органы в Чите приступили к проверке после опубликованного в Сети видео, на котором якобы зафиксирована драка в ресторане между сотрудниками правоохранительных органов.

Как отметили в ведомстве, предварительно, по информации, опубликованной в социальной сети, несколько мужчин, предположительно сотрудников полиции, в ходе застолья устроили драку в кафе.

Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.