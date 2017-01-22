Совфед наметил меры дополнительной поддержки пенсионеров

Москва, 22 января. Сообщения о прогнозируемом снижении реальных доходов наименее защищенной части населения — пенсионеров — в ближайшие три года заставило российских сенаторов задуматься о мерах по их поддержке. Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский наметил ряд дополнительных мер поддержки пенсионеров.

«Надо начинать заниматься созданием дополнительных мер поддержки пенсионеров с точки зрения социальных вопросов на ближайшие три года», — заявил Рязанский. Он признал, что «по соотношению к прожиточному минимуму в стране будущие пенсии, предложенные в бюджете на три года, будут уменьшаться», отметив, что в бюджет заложена индексация пенсий в предстоящие годы.

По словам Рязанского, необходимо использовать все способы, включая накопительную часть пенсии, для решения надвигающейся проблемы.