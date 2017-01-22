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Порошенко назвал главное условия изменения Конституции Украины
Украина

Порошенко назвал главное условия изменения Конституции Украины

Сегодня 14:34
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Порошенко назвал главное условия изменения Конституции Украины
Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко назвал условия внесения поправок в Конституцию страны. По его словам, этого не произойдет, пока не будет решен вопрос безопасности в Донбассе.

При этом он особо подчеркнул, что Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей. Стратегия «разбрасывания украинскими землями», по словам Порошенко, к «миру не приведет». Он также сообщил, что уже убедил в правильности такого решения своих западных коллег, подчеркнув попутно, что Киев соблюдает минские договоренности.

Порошенко сообщил, что он убедил в правильности своего решения политиков стран Запада. Он также отметил, что с украинской стороны минские договоренности соблюдаются. Ранее украинский депутат  Семен Семенченко предложил коллегам по Раде задуматься о строительстве «мощного пояса безопасности» на границе с ЛНР и ДНР.

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Ярослава Замысловатова
#петр порошенко
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Порошенко намерен не допустить досрочных выборов в Раду
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