Порошенко назвал главное условия изменения Конституции Украины



Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко назвал условия внесения поправок в Конституцию страны. По его словам, этого не произойдет, пока не будет решен вопрос безопасности в Донбассе.

При этом он особо подчеркнул, что Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей. Стратегия «разбрасывания украинскими землями», по словам Порошенко, к «миру не приведет». Он также сообщил, что уже убедил в правильности такого решения своих западных коллег, подчеркнув попутно, что Киев соблюдает минские договоренности.

Порошенко сообщил, что он убедил в правильности своего решения политиков стран Запада. Он также отметил, что с украинской стороны минские договоренности соблюдаются. Ранее украинский депутат Семен Семенченко предложил коллегам по Раде задуматься о строительстве «мощного пояса безопасности» на границе с ЛНР и ДНР.