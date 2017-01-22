Лавина в Мурманской области накрыла группу туристов, есть погибшие

Мурманск, 22 января. Лавина сошла в горах в Мурманской области на компанию катавшихся на снегоходах туристов. Один человек погиб, судьба двоих неизвестна. О трагедии сообщили в экстренных службах региона.

«В Хибинах туристическая группа из 11 человек каталась на снегоходах, когда на них сошла лавина», — сказал источник, передает ТАСС.

Из-под снежной массы спасатели извлекли тело одного погибшего, идут поиски еще двух пропавших при сходе лавины туристов. Более подробных данных о происшествии на данный момент нет.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в Крыму объявлена угроза схода лавин.