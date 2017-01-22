Медведев призвал отказаться от иллюзии отмены санкций: Не надейтесь на чужие выборы

Москва, 22 января. Россияне должны расстаться с иллюзиями о скорой отмене западных санкций. Так считает председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — цитирует его слова издание Газета.Ru.

Как считает Медведев, российские аграрии должны воспользоваться возможностями, которые им предоставила данная экономическая ситуация.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на то, что антироссийские санкции сохранятся в среднесрочной перспективе.

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