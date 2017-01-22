Посол США прибыл на консультации по Сирии, несмотря на протесты Ирана

Астана, 22 января. Посол США в Казахстане Джордж Крол прибыл в Астану, несмотря на протесты Тегерана. Сейчас дипломат находится в отеле, где проходят консультации сторон по урегулированию сирийского кризиса.

О том, что Тегеран выступает против участия американской стороны на переговорах в Казахстане, ранее заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Иран является важным игроком в сирийском урегулировании, и его позиция осложняет вопрос возможного участия США в сирийской встрече в Астане, однако без Вашингтона конструктивное решение проблемы невозможно.

В Госдепе США позже сообщили, что в Астану не будет направлена отдельная делегация, а Штаты будет представлять только Джордж Крол.

