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Бьорндален о решении IBU: С нами обращаются, как с мальчишками на посылках
Спорт

Бьорндален о решении IBU: С нами обращаются, как с мальчишками на посылках

Сегодня 14:23
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Бьорндален о решении IBU: С нами обращаются, как с мальчишками на посылках

Антхольц (Италия), 22 января. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение Международного союза биатлонистов по письму 170 спортсменов в IBU.

По словам 42-летнего биатлониста, спортсмены не согласны ждать 18 месяцев, пока пройдет следующий конгресс, который, вероятно, что-нибудь предпримет. Норвежский спортсмен заявил, что все хотят, чтобы первенство мира, которое начнется через несколько недель, было чистым.

«Я разочарован, что с нами обращаются как с мальчишками на посылках», — отметил Бьорндален.

Восьмикратный олимпийский чемпион подчеркнул, что биатлонисты выступают за чистый спорт, добавив, что они не могут ждать так долго.

Ранее француз Мартен Фуркад заявил, что он очень раздражен ответом IBU по поводу переноса сроков рассмотрения вопроса об усилении ответственности за нарушение антидопинговых правил.

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Дана Балан
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